H σοκαριστική στιγμή που χιονοστιβάδα «κατάπιε» σκιέρ στην Ινδία: Νεκροί δύο άνθρωποι (vid)

Τρομακτικές είναι οι εικόνες που έρχονται που έρχονται από την Ινδία, καθώς χιονοστιβάδα παρέσυρε σκιερ. Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία, όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε 23 άτομα, με δύο Πολωνούς σκιέρ να χάνουν τη ζωή τους.Η χιονοστιβάδα έγινε κοντά στο τουριστικό θέρετρο Gulmarg του Κασμίρ και σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας 21 άτομα διασώθηκαν.

«Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διασώθηκαν 19 ξένοι υπήκοοι και δύο ντόπιοι οδηγοί», ανέφερε η αστυνομία. «Δυστυχώς, δύο ξένοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους στη χιονοστιβάδα και τα πτώματά τους έχουν επίσης ανασυρθεί», σημειώνει.

Το Gulmarg βρίσκεται στην οροσειρά Pirpanjal στα δυτικά Ιμαλάια. Η πόλη είναι πόλος έλξης για τουρίστες και σκιέρ όλο το χρόνο και προσελκύει τόσο Ινδούς όσο και ξένους.

An avalanche triggered Affarwat mountain of Gulmarg. 4 foreigners from Poland were trapped in an avalanche 2 were rescued and 2 were found dead. The tremendous job done by skiing petrol team Local guide and Snowbike association Gulmarg..



