Ζωολογικός κήπος δίνει την δυνατότητα να ονομάσεις κατσαρίδα με το όνομα του πρώην συντρόφου σου

Η πρωτοβουλία έγινε με πρόσχημα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και ο ζωολογικός κήπος στις ΗΠΑ αποφάσισε να κάνει αρκετά οξύμωρο.

Η ημέρα των ερωτευμένων έχει συνδυαστεί με τους συντρόφους να ανταλλάσσουν συμβολικά δώρα, λουλούδια και άλλα πολλά. Ένας ζωολογικός κήπος στις ΗΠΑ αποφάσισε να σπάσει αυτό το στερεότυπο και να πρωτοτυπήσει.

Έτσι κόντρα σε όλη αυτή την ιδεολογία αποφάσισε να δώσει μια μοναδική δυνατότητα σε όσους επισκεφτούν την ιστοσελίδα του οργανισμού και να κάνουν δώρο στους πρώην συντρόφους τους.

Ειδικότερα κάποιος θα μπορεί να αγοράσει μια κατσαρίδα και να δώσει το όνομα του πρώην. Για 10€ θα μπορείς να ονοματήσεις μια και να την προσφέρει σε κάποιο ζώο για να την φάει.

The San Antonio Zoo is offering a special Valentine’s Day greeting for exes who just won’t bug off. https://t.co/pUAPx73vg8