Νεκρή 15χρονη στην Αγγλία μετά από επίθεση με μαχαίρι: Συνελήφθη 16χρονος «γνωστός της»

Η είδηση έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, καθώς ένας έφηβος σκότωσε μια συνομήλικη του και τραυμάτισε άλλο ένα ανήλικο.

Έφηβος συνελήφθη ως ύποπτος για δολοφονική επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή Χέξαμ της Αγγλίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 15χρονη και να τραυματιστεί ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, η αστυνομία ειδοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/01) για περιστατικό τραυματισμού δύο εφήβων, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της, αλλά και ασθενοφόρα, που εντοπίστηκαν τα θύματα, τα οποία έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

«Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι δύο, με τα τραύματα της ανήλικης να περιγράφονται ως απειλητικά για τη ζωή της» αναφέρθηκε, αρχικά. «Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του προσωπικού του νοσοκομείου, το κορίτσι κατέληξε το ίδιο απόγευμα» έγινε γνωστό αργότερα.

Τα τραύματα του αγοριού ήταν πιο ελαφριά, αλλά παραμένει νοσηλευόμενος. «Οι οικογένειές τους λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας περιέγραψε τον θάνατο της 15χρονης ως «τραγωδία» και τόνισε πως η οικογένειά της είναι συντετριμμένη. «Οι σκέψεις μας είναι με τους αγαπημένους τους σε αυτή την τρομερή στιγμή και τους υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο».

