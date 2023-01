Σοκαριστικό ντοκουμέντο: Κεραυνός χτύπησε παιδί σε θάλασσα στην Αυστραλία (vid)

Η οικογένεια ήταν στην θάλασσα όταν ο κεραυνός χτύπησε στο στήθος το 8χρονο αγόρι, το οποίο πλάνα κατέγραψαν να πέφτει ξαφνικά στο νερό.

Φρικτά πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που ένα μικρό αγόρι χτυπήθηκε από κεραυνό,ενώ απολάμβανε μια οικογενειακή μέρα σε παραλία της Αυστραλίας. Το βίντεο δείχνει το αγόρι να βγαίνει στο νερό μαζί με τους γονείς του και τον μικρότερο αδελφό του. Στιγμές αργότερα ο κεραυνός χτυπάει και εκείνος ξαφνικά πέφτει κάτω αναίσθητος.

Το αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

«Ήταν σαν ένα σοκ. Εκείνη τη στιγμή κοίταξα έξω στον κόλπο και όλοι αγνοούσαν τι είχε συμβεί», δήλωσε ο μάρτυρας Simon Young στο 9News. «Ένα μικρό παιδί απλά έπεσε μέσα στο νερό και η οικογένειά και τα αδέλφια του έτρεξαν να το βοηθήσουν για να το αρπάξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

A young boy is fighting for life in hospital after being struck by lightning south of Wollongong.



