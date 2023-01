Η εκκεντρική εμφάνιση της Kylie Jenner: Εμφανίστηκε με κεφάλι λιονταριού (vid)

Σύμφωνα με πληροφορίες το μοντέλο εμπνεύστηκε την εμφάνιση της από το όνομα του γιού της.

Μια απρόσμενη στυλιστική επιλογή έκανε η Kylie Jenner, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η σταρ εμφανίστηκε στο σόου Schiaparelli, με μία βελούδινη μαύρη τουαλέτα, την οποία κοσμούσε το κεφάλι ενός λιονταριού.

Πρόκειται για ένα λουκ από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη-Καλοκαίρι 2023 του οίκου που έκανε ντεμπούτο λίγο αργότερα. Το ψεύτικο κεφάλι λιονταριού κάλυπτε την δεξιά πλευρά της Kylie Jenner.

Ο οίκος εμπνεύστηκε για τη συλλογή του από την «Κόλαση» του Δάντη και τους εννέα κύκλους της κόλασης, μια μεταφορά για την αμφιβολία και το δημιουργικό μαρτύριο που βιώνουν όλοι οι καλλιτέχνες.

wtf is kylie jenner doing with modi ji. pic.twitter.com/afoesZj29p