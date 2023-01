Έξαλλη επιβάτης αεροπλάνου εύχεται να πέσει το αεροπλάνο (vid)

Πρωτοφανείς είναι οι σκηνές που βίωσαν οι επιβάτες μιας πτήσης, καθώς μια γυναίκα τους ευχήθηκε να πέσει το αεροπλάνο.

Μια γυναίκα κατάφερε να γίνει viral, όταν οι υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας την έδιωξαν από το αεροπλάνο. Βέβαια αυτό που ακολούθησε δεν το περίμενε κανείς, καθώς την στιγμή που έφευγε, φώναξε: «Ελπίζω να πεθάνετε όλοι. Να πέσει το αεροπλάνο». Το περιστατικό καταγράφηκε στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, την Κυριακή (15/01), και έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η γυναίκα ακολούθησε ένα άνδρα και έφυγε από το αεροπλάνο. Αφήνωντας αρκετά ερωτήματα στους επιβάτες για τον λόγο που προκάλεσε την φυγή της, η ίδια τους απάντησε με ένα αρκετά περίεργο τρόπο.

Οι επιβάτες γιούχαραν την γυναίκα, καθώς είχε προκαλέσει αρκετή αναστάτωση, πριν καν ξεκινήσει η πτήση. Η ίδια ανταποκρίθηκε στα γιουχαρίσματα, φωνάζοντας: «Ελπίζω το αεροπλάνο να πέσει, να πεθάνετε όλοι».

