«Άρρωστο» το νέο τρέιλερ του Scream 6: Αυτή τη φορά ο Ghostface θα είναι...αλλιώς (vid)

Το νέο τρέιλερ του Scream 6 δείχνει πολλά γνωστά στοιχεία της σειράς Scream, συμπεριλαμβανομένου του Ghostface, ο οποίος αυτή τη φορά θα είναι κάτι διαφορετικό.

Το τρέιλερ της νέας ταινίας τρόμου είναι στον αέρα και ο κόσμος του σινεμά ήδη βρίσκεται σε αναμονή για τη μεγάλη πρεμιέρα που θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο.

Πρόκειται για μία ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί η Τζένα Ορτέγκα, γνωστή για τον ρόλο της «Wednesday» στην ομώνυμη σειρά του Netflix που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία.

Στο κλιπ εμφανίζονται οι τέσσερις επιζώντες του Woodsboro από την προηγούμενη ταινία, που προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή στη Νέα Υόρκη, κουβαλώντας, ωστόσο, τα τραύματα από το παρελθόν.

This is unlike any other Ghostface. Watch the NEW trailer for #ScreamVI - Only in theatres March 10, 2023. pic.twitter.com/IAlhfc7j8X