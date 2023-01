Σάλος με βίντεο του Βρετανού υπουργού Οικονομικών να εξηγεί τον πληθωρισμό με χάρτινα ποτήρια καφέ (vid)

Τόσο οι Εργατικοί όσο και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες επέκριναν το βίντεό του.

Mε τον γνωστό βρετανικό χαρακτήρα «Mr. Bean» συγκρίθηκε ο υπουργός Οικονομικών της Αγγλίας, Jeremy Hunt καθώς μέσω ενός βίντεο προσπάθησε να εξηγήσει τον πληθωρισμό χρησιμοποιώντας χάρτινα ποτήρια καφέ.

Στο βίντεο, ο κ. Hunt παραγγέλνει καφέ προτού εξηγήσει τι κάνει για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες τιμές. Αναφέρει πως ένα φλιτζάνι καφέ πριν από ένα χρόνο ήταν περίπου 2,50 £, αλλά τώρα είναι 3 £. Στη συνέχεια εκθέτει τους λόγους για τον υψηλό πληθωρισμό, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.

