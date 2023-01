Ανετράπη διώροφο λεωφορείο στην Αγγλία: Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες (vid)

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαιναν 70 άτομα. Στην χώρα επικρατούν συνθήκες παγετού.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (17/01), στο Σόμερσετ της Αγγλίας, με ανατροπή διώροφου λεωφορείου. Στη χώρα επικρατούν συνθήκες παγετού.

Η αστυνομία του Έιβον στο Σόμερσετ δήλωσε ότι ένας σημαντικός αριθμός αστυνομικών, πυροσβεστικών μονάδων και ασθενοφόρων εκλήθησαν στο σημείο στις 06:00 το πρωί. Στο τροχαίο φαίνεται να εμπλέκεται και μία μοτοσικλέτα.

Κατά τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, υπάρχουν πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες, ωστόσο οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις. Στο λεωφορείο φαίνεται ότι επέβαιναν συνολικά 70 άτομα.

⚠️ Along with other emergency services, we’re attending a road-related incident on the A39 Quantock Road, in Bridgwater. ⚠️



⛔️This road remains closed and you should find an alternative route. ⛔️



Further details to follow. 🔽 — South Western Ambulance Service (@swasFT) January 17, 2023

Η εταιρεία EDF επιβεβαίωσε στο Twitter ότι το λεωφορείο μετέφερε μέλη του εργατικού δυναμικού στο Hinkley Point C, το εργοτάξιο κατασκευής πυρηνικού σταθμού, εννέα μίλια από το σημείο του δυστυχήματος.

A bus carrying members of the Hinkley Point C workforce has been involved in a traffic incident on the A39 in Bridgwater. Emergency services are on the scene and travel to and from the site has been suspended. — Hinkley Point C (@hinkleypointc) January 17, 2023

Η αστυνομία έχει καλέσει τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή. «Παρακαλείστε να κινείστε μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο» αναφέρθηκε και έγινε γνωστό πως, πλην των άλλων, ο δρόμος έχει παγώσει λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.