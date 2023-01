Χάος σε λούνα παρκ με τρενάκι: Σταμάτησε στην μέση της διαδρομής (vid)

Τρομακτικές πρέπει να θεωρούνται οι στιγμές που βίωσαν επισκέπτες του λούνα παρκ, καθώς στο τρενάκι που επέβαιναν σταμάτησε ξαφνικά στην μέση της διαδρομής.

Ένα τρομακτικό γεγονός έλαβε μέρος σε λούνα παρκ στην Αυστραλία, καθώς το τρενάκι του «τρόμου», σταμάτησε ξαφνικά στην μέση της διαδρομής, αφήνοντας τους επιβάτες αρκετή ώρα στον αέρα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του αυστραλιανού μέσου στο Twitter δείχνει την σοκαριστική στιγμή, που σταμάτησε το τρένο. Οι επιβάτες ούρλιαζαν και φώναζαν στους υπαλλήλους να τους κατεβάσουν γρήγορα.

JUST IN: Sea World's Leviathan ride has reportedly become stuck this afternoon.



Passengers have since been freed, with the attraction temporarily closed.



More to come.#9News pic.twitter.com/BtcF094stI