Gamer «ομολογεί» την δολοφονία ενός αντιπάλου του σε παιχνίδι (vid)

O ανυποψίαστος gamer κάλεσε καταλάθος την αστυνομία και φώναξε «σκότωσα» δύο ανθρώπου. Αμέσως η αστυνομία βρίσκονταν έξω από το σπίτι του.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε μέρος στις ΗΠΑ, όταν ένας τύπος που έπαιζε ένα video game κάλεσε καταλάθος την αστυνομία. Κατά την διάρκεια της κλήσης φώναξε: «Τους σκότωσα. Τους σκότωσα και τους δύο».

Στο άκουσμα και μόνο και η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι του ανυποψίαστου παίκτη. Μέσα σε δύο λεπτά ήταν έξω από το σπίτι του. Ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε καλέσει την αστυνομία και κατάλαβε πως κάτι περίεργο είχε συμβεί, όταν άκουσε το σκύλο του να γαβγίζει.

This guy accidentally called the cops while he was playing Rainbow 6 Siege



They heard him say “I killed 2 people” over the phone and thought it was a double homicide pic.twitter.com/OPUVvu9bWz