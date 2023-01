Η σοκαριστική στιγμή που γυναίκα σε αναπηρικό καροτσάκι σέρνεται από αστυνομικούς στην Αυστραλία (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες που δείχνουν αστυνομικούς να επιτίθενται σε γυναίκα που βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι.

Σοκαριστικό είναι το βίντεο, που έχει ταξιδέψει μέσω του διαδικτύου, όπου αστυνομικοί στην Αυστραλία σέρνουν γυναίκα με κινητικές δυσκολίες.

Όπως απεικονίζεται και στο βίντεο η γυναίκα δεν μπορεί να αντιδράσει, καθώς δεν μπορεί να διανοηθεί την βία την οποία δέχεται. Το περιστατικό συνέβη σε συρμό του μετρό και οι επιβάτες είχαν μείνει στήλη άλατος.

Παρά όμως την απίστευτη και αποτρόπαια δράση των αστυνομικών, κανένας δεν αντέδρασε, παρά μόνο φραστικά. «Είναι ανάπηρη, θα την τραβάς με αυτό τον τρόπο», ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα.

Στη συνέχεια η γυναίκα με ότι δύναμη είχε προσπάθησε να σπρώξει τον έναν αστυνομικό και εκείνος την χτύπησε βίαια και επανειλημμένα.

EXCLUSIVE: Video of an arrest at the Adelaide Railway Station has shocked local disability advocates. After being forcibly removed from the carriage by security, one passenger is seen pushing an officer in the chest, sparking a reaction that advocates say is unacceptable. #7NEWS pic.twitter.com/YU6wyB9Zwq