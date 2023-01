O πιο θλιμμένος σύζυγος: Έφτιαξε κούκλα από σιλικόνη που θυμίζει την νεκρή γυναίκα του

Ο Ινδός σύζυγος έφτιαξε μια κούκλα από σιλικόνη σε φυσικό μέγεθος αξίας 2.825€ της νεκρής συζύγου του.

Ο συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος Tapas Sandilya, 65 ετών, από την Ινδία έχασε τη σύζυγό του Indrani, εν μέσω πανδημίας. Ο χαμός της ήταν μεγάλο πλήγμα για τον άνδρα, ο οποίος προχώρησε σε αυτή την μοναδική λύση για να καταπολεμήσει την μοναξιά.

Έτσι ανέθεσε σε γλύπτη να φτιάξει ένα άγαλμα της σε φυσικό μέγεθος από σιλικόνη. Το άγαλμα, το οποίο ζυγίζει 66 κιλά, βρίσκεται στον καναπέ του σπιτιού του στην Καλκούτα. Ο Tapas αναγκάστηκε να απομονωθεί στο σπίτι του στην Καλκούτα κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας, το οποίο αποδείχθηκε πολύ πιο καταστροφικό από το πρώτο.

Ο Tapas δήλωσε στους Times of India ότι πριν από μερικά χρόνια είχε επισκεφθεί έναν ινδουιστικό ναό με την εκλιπούσα σύζυγό του και το ζευγάρι είχε θαυμάσει ένα ιδιαίτερα αληθοφανές άγαλμα μιας θρησκευτικής μορφής.

«H Indrani αστειεύτηκε ότι αν πέθαινε πριν από εκείνον, θα ήθελε να φτιάξει ένα παρόμοιο άγαλμα της», δήλωσε.

