Αφηνιασμένος ελέφαντας χτύπησε παρκαρισμένο μηχανάκι σκορπίζοντας τον τρόμο (vid)

Ένας άνδρας στην άλλη πλευρά του δρόμου φαίνεται να τρέχει, καθώς ένας εξαγριωμένος ελέφαντας έρχεται προς το μέρος του.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε μέρος σε επαρχιακό δρόμο στην Ινδία, όταν ένας ελέφαντας έτρεξε προς το μέρος ανυποψίαστων κατοίκων.

Σύμφωνα με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τα οχήματα δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν στον κεντρικό δρόμο. Ωστόσο, οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας πάνε περίπατο λόγω της ανάλγητης συμπεριφοράς των οδηγών. Βέβαια αντί να πάρει κλήση από τις αρμόδιες αρχές έγινε κάτι που δεν περίμενε.

No parking on the Road means No parking! 😀😛😂 #parking #Elephant pic.twitter.com/PnkK5hMDL9