Με εντυπωσιακά σόου πυροτεχνημάτων υποδέχθηκαν το 2023 η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία (vid)

Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία αποχαιρέτισε το 2022 μια για πάντα και υποδέχτηκε το 2023 με εντυπωσιακό τρόπο.

Με πυροτεχνήματα και αγκαλιές υποδέχεται όλος ο κόσμος το 2023, την πρώτη πρωτοχρονιά που γίνεται χωρίς μέτρα από την έναρξη της πανδημίας.



Ο ουρανός του Σίδνεϊ γέμισε από πυροτεχνήματα, ενώ κόσμος είχε συγκεντρωθεί κοντά στην όπερα, που γίνονται παραδοσιακά οι εορτασμοί. Τα προεόρτια έγιναν νωρίτερα, όταν έγιναν εκδηλώσεις για τα παιδιά.

Είχε προηγηθεί η Νέα Ζηλανδία που άφησε πίσω της το 2022 και υποδέχθηκε θεαματικά το 2023.

Happy new year from our corner of the world to all #skytower #auckland #newzeland pic.twitter.com/QqGjmGrbRa