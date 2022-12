Απίστευτο ξύλο σε εστιατόριο των ΗΠΑ: Μπουνιές, κλωτσιές και... ιπτάμενες καρέκλες (vid)

Μια υπάλληλος του Waffle House έχει γίνει viral αφού έκανε μια θεαματική απόκρουση... καρέκλας που της εκσφενδόνισαν ύστερα από άγριο καβγά.

Ένας απίστευτος καβγάς εξελίχθηκε σε κατάστημα των ΗΠΑ ανάμεσα σε πελάτισσες και στις δυο πωλήτριες. Για άγνωστους λόγους οι γυναίκες ενεπλάκησαν και πολύ γρήγορα ο τσακωμός πήρε τεράστιες διαστάσεις. Πελάτισσες πηδούσαν τους πάγκος, πέταγαν μπουκάλια και καρέκλες, με τις ίδιες να απαντάνε με σκληρά χτυπήματα στο πρόσωπο και κλοτσιές.

Dude in the red mask knew he wasn't gonna catch her pic.twitter.com/WFARk3UR53

Τα πλάνα, που έχουν προβληθεί πάνω από 15,3 εκατομμύρια φορές, δείχνουν τον σκληρό καβγά που ξέσπασε στη δημοφιλή αλυσίδα εστιατορίων των ΗΠΑ. Η νεαρή γυναίκα φαίνεται εκτοξεύει μια καρέκλα προς την ξανθιά μαγείρισσα, της οποίας οι εντυπωσιακές κινήσεις, που μοιάζουν με δυνάμεις υπερήρωα, την μπλοκάρουν και την απορρίπτουν.

She swiftly stopped the motion of the chair & discarded it. Unfazed. She’s been here before pic.twitter.com/u7168nU9q0