Τυφλός ρεπόρτερ του BBC ακινητοποίησε κλέφτη, που του άρπαξε το κινητό

«Με λάθος τυφλό τα έβαλε», έγραψε ο δημοσιογράφος.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη με τυφλό ρεπόρτερ του BBC, ο οποίος απέκρουσε την επίθεση ενός κλέφτη στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, ο κλέφτης που επέβαινε σε ποδήλατο, άρπαξε το τηλέφωνο του τυφλού ρεπόρτερ κοντά στα κεντρικά του BBC.

Όμως ο Ντίλεϊ, όπως είναι το όνομα του δημοσιογράφου, αντιλήφθηκε την παρουσία του κλέφτη και κατάφερε όχι μόνο να τον προλάβει αλλά και να πηδήξει πάνω του και να πιάσει τα χέρια του, αναφέρει ο Guardian.

A man on a bike just SNATCHED and stole my iPhone from my hand wrong blind person wrong day Jumped on him, safely detained and got my phone back nquite a few cuts and bruises but tweeting on the phonr he stole (and I recovered) pic.twitter.com/A8sWogOSnO