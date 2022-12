Στην «κατάψυξη» οι ΗΠΑ: Έρχονται τα πιο ψυχρά Χριστούγεννα με -56 βαθμούς Κελσίου (vid)

Πολικές θερμοκρασίες σε όλη τη Βόρεια Αμερική μέχρι τον Κόλπο του Μεξικού.Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Μια «πολική» καταιγίδα που θα συνοδεύεται από δραματική πτώση της θερμοκρασίας απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι θα σημειωθούν ισχυρές χιονοπτώσεις, θα πνέουν πολύ ψυχροί άνεμοι και θα καταγραφούν θερμοκρασίες έως και μείον 50 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στις βόρειες και μεσοδυτικές πολιτείες .

Σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι θερμοκρασίες έπεσαν κατά 20 βαθμούς Κελσίου, μέσα σε μισή ώρα. «Το ψύχος θα είναι τόσο πολύ, που θα υπάρχει κίνδυνος κρυοπαγήματος μέσα σε πέντε έως δέκα λεπτά», σύμφωνα με τις αρχές.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποίησαν για την πιθανή εμφάνιση μιας ειδικής και σφοδρής καταιγίδας, του λεγόμενου «κυκλώνα - βόμβα». Πρόκειται για μια εκρηκτική καταιγίδα που προχωρά πολύ γρήγορα.

«Δεν θα είναι απλώς μια χιονισμένη μέρα όπως θέλαμε στην παιδική μας ηλικία. Αυτό είναι σοβαρό», προειδοποίησε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, καλώντας τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Στην πολιτεία του Κάνσας, τρεις άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα που προκλήθηκαν από σφοδρή χειμερινή καταιγίδα. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, η κατάσταση των δρόμων σε πολλά σημεία εξακολουθεί να είναι πολύ κακή.

Δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα έχουν επίσης ακυρωθεί περίπου 3.000 πτήσεις, από και προς τις ΗΠΑ.

