Η τρομακτική στιγμή που παιχνίδι σε λουνα παρκ εκτοξεύεται και σπάει στον αέρα (vid)

Δύο άνθρωποι έζησαν μια τρομακτική εμπειρία αφού τo παιχνίδι «σφεντόνα», στο οποίο βρίσκονταν έσπασε στον αέρα.

Δυο νεαροί στο Λονδίνο έζησαν μια σοκαριστική εμπειρία, όταν επισκέφθηκαν το Winter Wonderland και αποφάσισαν να μπουν στη «σφεντόνα του τρόμου».

Συγκεκριμένα, το άτυχο δίδυμο ήταν έτοιμο να εκτοξευτεί στον αέρα μέσα σε μια μικροσκοπική κάψουλα. Μόλις όλα φαίνονται έτοιμα και έτοιμα να ξεκινήσουν, ο χειριστής πατάει ένα κουμπί που στέλνει την κάψουλα στον ουρανό.

Η κάψουλα συνδέεται με την κατασκευή με δύο μεγάλες, ελαστικές ταινίες. Στο συγκλονιστικό βίντεο που καταγράφηκε στο Winter Wonderland, είναι σαφές ότι μία από αυτές τις ζώνες κόπηκε.

This is the moment the Slingshot ride at #WinterWonderland in Hyde Park snaps and crashes into a support beam with two men trapped inside the seating pod last night.



The London Fire Brigade attended however the riders were freed by on-site staff.



🎥AlbyLad_ pic.twitter.com/hsoP9XgZu9