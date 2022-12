Το νέο κολιέ του Drake έχει 42 διαμάντια, όσες και οι προτάσεις γάμου που έχει κάνει (vid)

Ένα ακόμη σπάνιο κόσμημα προστέθηκε στη συλλογή του διάσημου ράπερ.

O παγκοσμίου φήμης ράπερ Drake, που έχει σπάσει κάθε ρεκορ στο Spotify αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, αποφάσισε να αποτυπώσει με ένα ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο το παρελθόν του με τις προηγούμενες του σχέσεις.

Ο Καναδός ράπερ αγόρασε πρόσφατα ένα κολιέ αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Διαθέτει συνολικά 42 δαχτυλίδια συνολικού βάρους 351,38 καρατίων.

Ο αριθμός των δαχτυλιδιών παραπέμπει στις φορές ο Drake προσπάθησε να κάνει πρόταση γάμου στις συντρόφους του.

Η ονομασία του κολιέ είναι «Previous Engagements» και δημιουργήθηκε από τον Alex Moss στη Νέα Υόρκη. Ο διάσημος καλλιτέχνης αναλαμβάνει ανά περιόδους την δημιουργία πολυτελών κοσμημάτων για διάσημους ανά το κόσμο.

Ο ίδιος έπειτα από συζήτηση που είχε με τον ράπερ, που το εκμυστηρεύτηκε αυτή την ιστορία, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα κόσμημα βασισμένο σ' αυτήν.

Σε δηλώσεις που έκανε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε πως ήθελε να δημιουργήσει αυτό το κόσμημα για να τιμήσει όλη αυτή την προσπάθεια.

«Αυτό το έργο τέχνης συναρμολογήθηκε χρησιμοποιώντας διαμάντια 351,38 καρατίων τοποθετημένα σε λευκό χρυσό 18 καρατίων, με κάθε πέτρα να έχει τοποθετηθεί σχολαστικά», ανέφερε ο δημιουργός.

Με την αναπαραγωγή του βίντεο που δημοσίευσε ο καλλιτέχνης στη προσωπική του σελίδα στο Instagram, αρκετοί χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν αυτή την δημιουργία.

