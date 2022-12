Σε φυλάκιση 2 ετών και επτά μηνών καταδικάστηκε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου

Η δίκη του Ιμάμογλου αφορούσε δηλώσεις που έκανε το 2019.

Τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, έναν δημοφιλή πολιτικό αντίπαλο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε φυλάκιση 2 ετών, 7 μηνών και 15 ημερών για προσβολή των μελών του Εκλογικού Συμβουλίου.

Η ποινή αυτή στερεί ντε φάκτο τον Ιμάμογλου από τα πολιτικά δικαιώματά του, έξι μήνες πριν από τις εκλογές. Ωστόσο ο συνήγορός του, ο Κεμάλ Πολάτ, είπε ότι θα ασκήσει έφεση, η οποία έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για την ποινή.

Ο 52χρονος δήμαρχος, που προέρχεται από το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) θεωρείτο πιθανός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου, απέναντι στον Ερντογάν. Η αντιπολίτευση δεν έχει ακόμη επιλέξει τον υποψήφιό της στις εκλογές αυτές.

