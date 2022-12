Έκρηξη σε πολυκατοικία στη νήσο Τζέρσεϊ: Πληροφορίες για ένα νεκρό και αρκετούς αγνοούμενους (vid)

Τρόμο προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από έκρηξη σε πολυκατοικία στη νήσο Τζέρσεϊ της Αγγλίας. Πληροφορίες κάνουν λόγο πως αιτία της έκρηξης ήταν διαρροή αερίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (10/12) σημειώθηκε ένα τραγικό δυστύχημα στη νήσο Τζέρσεϊ, στην Αγγλία. Κάμερες ασφαλείας καταγράφουν το φοβερό περιστατικό που απεικονίζει το κτίριο να καταρρέει μετά την εκκωφαντική έκρηξη.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως τουλάχιστον ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται στους δώδεκα. Ακόμη δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Αμέσως η αρχές κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη. Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν αποκρουστική. Μια ολόκληρη πολυκατοικία να έχει καταρρεύσει και τα συντρίμμια να φτάνουν μέχρι το επόμενο τετράγωνο.

Ο Ρόμπιν Σμιθ, επικεφαλής της αστυνομίας των Πολιτειών του Τζέρσεϊ, δήλωσε ότι πυροσβέστες είχαν κληθεί στην περιοχή το προηγούμενο βράδυ, αφού κάτοικοι ανέφεραν ότι μύριζαν αέριο. Χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της υπόθεσης ανέφερε πως: «ο τόπος της έκρηξης ήταν καταστροφικός και είναι πολύ πιθανό μέσα στις επόμενες μέρες ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί».

«Είναι μια σκηνή που θυμίζει απομεινάρια πολέμου. Υπάρχουν ζημιές και σε κοντινά κτίρια. Η πυροσβεστική κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι της, ώστε να καταστήσει ασφάλεια στη περιοχή», δήλωσε ο αστυνομικός.

Ερωτηθείς εάν ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, ο Σμιθ δήλωσε: «Ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγάλος. Δεν θα ήθελα να κάνω εικασίες για τέτοιου είδους πράγματα, αλλά πρέπει να αναγνωριστεί ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα θύματα». Η αστυνομία θα διερευνήσει το ενδεχόμενο να υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας σχετικά με την παροχή αερίου, δήλωσε ο Σμιθ.

Η επικεφαλής υπουργός του Τζέρσεϊ, Κριστίνα Μουρ, απέτισε φόρο τιμής στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και δήλωσε πως οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς στέγη δεν θα πρέπει να ανησυχούν, καθώς θα τους διασφαλίσουμε μέρος στο οποίο θα μείνουν. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Είναι ένα τεράστιο σοκ για όλους σήμερα το πρωί, αλλά σε πρώτη φάση τα συλλυπητήριά μας απευθύνονται στις οικογένειες που επλήγησαν και όλοι σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε για όσους ανησυχούν για τους αγαπημένους τους. Συμμεριζόμαστε όλοι την ανησυχία τους».

The Town Hall is currently hosting those affected by this morning’s incident. We ask that you respect the people who are here. At the moment donations and additional support from the public aren’t needed. We will update you as the situation changes. @GovJersey