Θανατική ποινή σε τρεις άνδρες στη Σαουδική Αραβία επειδή αρνήθηκαν να μετακομίσουν για να χτιστεί πόλη 500 δισεκατομμυρίων

Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει σε θάνατο τρεις άνδρες επειδή αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να χτιστεί πόλη αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σοκ προκαλεί η είδηση που έρχεται από τη Σαουδική Αραβία.

Είχε ζητηθεί από τρεις άνδρες να εγκαταλείψουν την κατοικία τους για να δημιουργηθεί μια φουτουριστική πόλη-κράτος που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί πνευματικό παιδί του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Mπιν Σαλμάν.

Οι τρεις άνδρες που ήταν μέλη της φυλής Howeitat, επίσης γνωστής ως Huwaitat καταδικάστηκαν σε θάνατο από τα ειδικά δικαστήρια της Σαουδικής Αραβίας στις 2 Οκτωβρίου.

Οι Shadli, Attaullah και Ibrahim Howeitat συνελήφθησαν για πρώτη φορά το 2020 και καταδικάστηκαν σε θάνατο πριν από εβδομάδες, ενώ ένα μήνα νωρίτερα τον Σεπτέμβριο άλλοι άνθρωποι του Howeitat καταδικάστηκαν σε 50 χρόνια φυλάκισης σύμφωνα με πηγή από το Vice.

Η ποινή τους επιβλήθηκε από το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο χρησιμοποιείται από το βασίλειο κυρίως για την απαγγελία κατηγοριών σε αντιφρονούντες και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η UNILAD απευθύνθηκε στην ALQST for Human Rights, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ανέφερε πρώτη την είδηση.

🚨 On 2 October, the SCC sentenced Shadli (brother of Abdul Rahim al-Huwaiti), Ataullah & Ibrahim Saleh al-Huwaiti to death.



The family members were detained in 2020 for opposing eviction to make way for #Neom.



We condemn the sentences and call for their release. #SaudiArabia pic.twitter.com/NQ5UZOlSCK