Τούρκος γεωλόγος σκορπάει τον πανικό: «Μεγάλος σεισμός και τσουνάμι στο Αιγαίο» (vid)

Η τουρκική Sabah αναπαράγει εκτιμήσεις Τούρκου γεωλόγου, ο οποίος κάνει λόγο για μεγάλο σεισμό στο Αιγαίο.

Πανικό έχει προκαλέσει ένα δημοσίευμα της Sabah για μεγάλο σεισμό, που επικαλείται εκτιμήσεις του Σερκάν Ιτσελί, ο οποίος παρουσιάζεται ως «ειδικός της μεταλλευτικής γεωλογίας, των επιστημών της γης και των σεισμών».

Massive earthquake will take place in the Aegean, not the Marmara, earthquake expert says in striking statementhttps://t.co/qI5Q7BGMBT