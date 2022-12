«Αδιάκριτο» ΑΤΜ στις ΗΠΑ βγάζει στη φόρα τα στοιχεία των πελατών (vid)

Μηχανή μετρητών βάζει τη φωτογραφία και το πραγματικό τραπεζικό υπόλοιπο των ανθρώπων στον πίνακα κατάταξης για να το δουν όλοι.

Συνήθως, όταν πηγαίνουμε στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, χρειαζόμαστε λίγη ιδιωτικότητα όταν βγάζουμε χρήματα ή όταν ελέγχουμε πόσα έχουμε εκεί μέσα.

Για τους ανθρώπους ίσως που δεν έχουν μεταβεί στην ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή, τα ΑΤΜ παραμένουν ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης των οικονομικών τους.

Λοιπόν, ένα ΑΤΜ στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει σάλο και σφοδρές αντιδράσεις, καθώς είναι μάλλον διαφορετικό από το τυπικό μηχάνημα που θα βρίσκατε στον κεντρικό δρόμο.

Αυτό το ΑΤΜ στο Art Basel στο Μαϊάμι τραβάει μια φωτογραφία σας μόλις τοποθετήσετε τη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα και την τοποθετεί σε μια οθόνη πάνω από το μηχάνημα. Αλλά αυτή η οθόνη είναι στην πραγματικότητα ένας πίνακας κατάταξης που εμφανίζει όλους όσους χρησιμοποιούν το μηχάνημα στο χώρο.

This is a real ATM at Art Basel that puts your bank account balance & photo on a leaderboard for all to see 👀 pic.twitter.com/ZaZ7evp5Hc