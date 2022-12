Ο Elon Musk ανέστειλε το λογαριασμό του Kanye West στο Twitter

Ο όμιλος του Twitter ανέστειλε τις πρώτες πρωινές ώρες το λογαριασμό του περιβόητου ραπερ Kanye West.

Μόλις δύο μήνες αφότου ο λογαριασμός του Kanye West είχε αποκατασταθεί και πλέον ήταν σε θέση να δημοσιεύει τις απόψεις του για οτιδήποτε σκέφτεται, το Twitter αποφάσισε να αναστείλει για άλλη μια φορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το λογαριασμό του ραπερ. Ο λόγος που ο όμιλος οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση ήταν το πρόσφατο παραλήρημα του ραπερ με ανάρτηση μιας εικόνας, που εμφανίζεται ο αγκυλωτός σταυρός να μπλέκεται με ένα άστρο του Δαυίδ.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο West έχει προβεί σε μια σειρά ρατσιστικών δηλώσεων, με αποτέλεσμα η γνωστή εταιρεία ρουχισμού Adidas να διακόψει τη συνεργασία μαζί του.



Το απόγευμα της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του διάσημου ραπερ στον Αμερικάνο συνομοσιολόγο Alex Jones, και με το πρόσωπο του καλυμμένο, χαιρέτησε ναζιστικά και μίλησε με εγκωμιαστικά σχόλια για τον Αδόλφο Χίτλερ.

Στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Elon Musk, σχετικά με την αγορά του διάσημου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, είχε επισημάνει πως θέλει να επαναφέρει το Twitter στο προσκήνιο και να αποτελεί ένα μέσο που θα υπερασπίζεται την ελευθερία λόγου.

Ο επιχειρηματίας πήρε θέση και έγραψε πως «Έκανα ότι μπορούσα. Αλλά για άλλη μια φορά παραβίασε τους κανόνες για υποκίνηση βίας. Ο λογαριασμός θα ανασταλεί».

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.



Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!