Τρομακτικά πλάνα από «καρφωμένο» αεροπλάνο σε πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος (vid)

Μεγάλη μάχη έδωσαν διασώστες για να απεγκλωβίσουν δύο παγιδευμένους σε αεροπλάνο που καρφώθηκε σε πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος.

Ένα τρομακτικό ατύχημα συνέβη στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, όταν ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο «καρφώθηκε» σε πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος. Στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άνθρωποι που έμειναν παγιδευμένοι για επτά ώρες, 30 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Το μονοκινητήριο μπλέχτηκε στα καλώδια υψηλής τάσης και στη συνέχεια στον πυλώνα την ώρα που ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στις 5 και 30 το απόγευμα της Κυριακής (27/11) και στις 12 και 30 τα μεσάνυχτα κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν.

Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο, το ατύχημα άφησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην περιοχή χωρίς ρεύμα. Σύμφωνα με τις Αρχές, 85.000 με 90.000 σπίτια και επιχειρήσεις επλήγησαν από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Οι διασώστες έκαναν συγκλονιστικές προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των δύο ανθρώπων καθώς τα καλώδια του πυλώνα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

Update / small Plane crash into power lines in Gaithersburg area, plane, 2 occupants on plane are OK, plane was headed towards (landing) Montgomery Airpark, Airpark is now closed to air traffic @MontgomeryCoMD https://t.co/VkITa378jC pic.twitter.com/UMYbeSJt9l