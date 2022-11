Νίκη της Αργεντινής στο Μουντιάλ, με τον Μέσι να... κερδίζει (και) τον Κοκλώνη στην τηλεθέαση

Το Μουντιάλ «κέρδισε» το J2us.

H Αργεντινή επιβλήθηκε του Μεξικού με 2-0 στο Μουντιάλ που διεξάγεται στο Κατάρ και μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1, με τον Μέσι να ανοίγει το σκορ για την ομάδα του.

Ωστόσο, όπως φάνηκε, το Μουντιάλ ήταν πρώτο στην τηλεθέαση, αφού την ίδια ώρα το «απέναντι» πρόγραμμα στον Alpha το «J2US» κατέλαβε την δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα στο δυναμικό κοινό ο αγώνας κατέγραψε 27,5%, το J2US σημείωσε 15,2%, το Σπίτι με το Mega 9,5%, η Λάβα 3,6%, τα Πρόσωπα 2,1%, το Φλόγα κι Άνεμος 1,6% κι το Ό,τι αγαπώ 1,5%.

Στο γενικό σύνολο ο ποδοσφαιρικός αγώνας είχε 28,4%, ακολούθησε το Σπίτι με το Mega με 16,9%, το J2US με 14,9%, τα Πρόσωπα 5,6%, η Λάβα 4,3%, το Φλόγα κι άνεμος 3,8% και το Ό,τι αγαπώ 2,9%.

Αναλυτικά:

Δυναμικό κοινό - Γενικό σύνολο

ΑΝΤ1 Αργεντινή-Μεξικό 27,5% 28,4%

ALPHA JUST THE 2 OF US 15,2% 14,9%

MEGA Σπίτι με το MEGA 9,5% 16,9%

ΕΡΤ 1 Φλόγα και άνεμος 1,6% 3,8%

OPEN Ό,τι αγαπώ 1,5% 2,9%