Το μυστήριο γύρω από τη «μαγική εξαφάνιση» της Adele από τη σκηνή (vid)

Το βίντεο με το μαγικό τρικ, όπου εξαφανίζεται από τη σκηνή τoυ Λας Βέγκας έχει γίνει δικαιολογημένα viral.

Η Adele έχει ξεκινήσει μια σειρά συναυλιών με τίτλο «Weekends With Adele» στο Λας Βέγκας και τα σκηνικά και η παραγωγή, έχουν ήδη λάβει εξαιρετικές κριτικές.

Ένα όμως στιγμιότυπο από την συναυλία της είναι αυτό που έχει κινήσει το ενδιαφέρον όλων: η στιγμή που εξαφανίζεται.

That slow motion of @Adele magically disappearing at the end of her show though…🤯 pic.twitter.com/KZ0sH1KEP3