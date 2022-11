Σοκαριστικός εκτροχιασμός τρένου στην Ινδία: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες (vid)

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε όταν ο μηχανοδηγός φρέναρε απότομα.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό στο κρατίδιο Οντίσα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των Σιδηροδρόμων της Ινδίας (Indian Railway). Τα τρία θύματα είναι γυναίκες, διευκρίνισε.

2 Dead After Goods Train Derails and rammed into a railway building At Korai Station.#Odisha #trainaccident #trainaccident pic.twitter.com/cQJtM9txSV