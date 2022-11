Ολοκληρώθηκε η πορεία του Πολυτεχνείου: Δεκάδες χιλιάδες κόσμου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (vid)

Ολοκληρώθηκε η πορεία για την 49η επέτειο του Πολυτεχνείου προς την αμερικάνικη πρεσβεία.

Ειρηνικά ολοκληρώθηκε, λίγο μετά τις 20:00, η πορεία για την 49η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, στην πορεία συμμετείχαν περί τα 20.000 άτομα, ωστόσο οι διοργανωτές μιλούν για 40.000.

Νωρίτερα το απόγευμα, η πορεία ξεκίνησε από την οδό Σταδίου με επικεφαλής εκπροσώπους φοιτητικών συλλόγων. Επίσης συμμετείχαν φορείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, το ΜέΡΑ 25, το ΚΚΕ, κόμματα και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Της πορείας όπως κάθε χρόνο προπορεύθηκε ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, κρατώντας πανό με σύνθημα «Αντίσταση για πάντα στον φασισμό».

Thousands demonstrate during the Polytechnic Uprising anniversary in Athens, while 5000+ police officers are deployed. #Greece #Πολυτεχνειο pic.twitter.com/dlIEB6KP2Z

Protesters arriving at the @USEmbassyAthens marking the 49th anniversary of the student uprising in 1973. #17Νοεβρη #Πολυτεχνειο #protest #athens #Greece #17Nov2022 @CGTNEurope pic.twitter.com/z4JsEop1aT