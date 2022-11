Συλλεκτικές κάρτες: Το μεγαλύτερο «χρηματιστήριο» του αθλητισμού!

Οι συλλεκτικές κάρτες, το περιβόητο #thehobby, είναι το νέο αγαπημένο «αθλητικό χρηματιστήριο» των φιλάθλων σε ολόκληρο τον πλανήτη και στην Ελλάδα όλα ξεκινούν από το Trace ‘n Chase!

Ο κόσμος των συλλεκτικών καρτών, είναι μια λατρεμένη συνήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων εδώ και 10ετίες και προφανώς, δεν είναι μια «μόδα της εποχής». Επειδή όμως, τα τελευταία χρόνια και ιδίως από την έξαρση του Covid και μετά, οι συλλεκτικές κάρτες έχουν μπει σε μια νέα διαφορετική εποχή, που δεν θυμίζει σε τίποτα τα… χαρτάκια που πολλοί από εμάς μαζεύαμε μικροί, είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε ποια ήταν τα στοιχεία και οι συνθήκες που δημιούργησαν αυτό το απίθανο αθλητικό χρηματιστήριο που βιώνουμε σήμερα.

Ας ξεκινήσουμε από την αρχή…

Είμαστε το Trace ‘n Chase, μια πρωτοποριακή εταιρεία, που δημιουργήθηκε μέσα στην καραντίνα, από την δίψα και την διάθεση μας να δώσουμε στους αμέτρητους φαν του μπάσκετ και των σπορ γενικά στην Ελλάδα και την Ευρώπη την ευκαιρία να γνωρίσουν το χόμπι της συλλογής καρτών, καθώς και να αποκτήσουν μοναδικά συλλεκτικά αντικείμενα, που θα διακοσμούν το γραφείο, το σπίτι, ή την εταιρεία τους!

ΜΠΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ PROMO CODΕ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ TRACE ‘N CHASE, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ GAZZETTA.GR!

Μέσα στους επόμενους μήνες, θα προσπαθήσουμε να σε μυήσουμε στον χώρο αυτό, που παγκοσμίως αποκαλείται #thehobby και να σου δείξουμε πώς μπορείς και εσύ να γίνεις συλλέκτης και να κερδίσεις -κυριολεκτικά- από την ενασχόλησή σου, τόσο σε οικονομικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο!

Οι συλλεκτικές κάρτες προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία να περάσουμε ποιοτικό χρόνο, δημιουργώντας μια συλλογή μαζί με φίλους και τα παιδιά μας, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να συνδεθούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, για να μιλήσουμε για τους αγαπημένους μας παίκτες, ομάδες και αθλητικές και μη στιγμές.

Πριν ξεκινήσουμε, μπορείς να μπεις τώρα στο Instagram και να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό που χαρίζει ένα δαχτυλίδι από το πρωτάθλημα των Bulls, το 1991, το πρώτο -από τα πολλά- που κατέκτησε στην καριέρα του ο Michael Jordan!

Τι είναι μια συλλεκτική κάρτα;

Η συλλεκτική κάρτα είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για μια κάρτα κατασκευασμένη από χαρτόνι ή χοντρό χαρτί με θέμα που σχετίζεται με κάποιο σπορ (μπάσκετ, αμερικανικό ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ, πυγμαχία, χόκεϊ επί πάγου, golf, WWE, UFC) ή με άλλα θέματα, κυρίως entertainment, όπως κινούμενα σχέδια, χαρακτήρες κόμικ, τηλεοπτικές σειρές, στιγμιότυπα ταινιών, ιστορικά κειμήλια, pop culture και πολλά άλλα.

Οι αθλητικές συλλεκτικές κάρτες ήταν από τις πρώτες μορφές συλλεκτικών αντικειμένων και αποτελούνται συνήθως από μια εικόνα ενός παίκτη στη μία πλευρά, με στατιστικά ή άλλες πληροφορίες στην πίσω πλευρά. Σήμερα βέβαια, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τύπων καρτών με αρίθμηση ή χωρίς που περιλαμβάνουν κομμάτι από τον ιματισμό του αθλητή (φανέλα, παπούτσι, ρόπαλο baseball, καπέλο, γάντια, κορδόνια), καθώς και αυτόγραφα των αθλητών.

Προπολεμική εποχή

Οι συλλεκτικές κάρτες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στα τέλη του 19ου αιώνα συνοδευτικά με προϊόντα για να διαφημίσουν κάθε προϊόν μπορείς να φανταστείς, από αποσμητικό αναπνοής μέχρι τσιγάρα, αλλά και αναψυκτικά όπως -ποια άλλη;- η Coca-Cola. Ως ένας φθηνός και αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης των καταναλωτών, η ακμή τους ήταν μεταξύ του 1876 και 1900.

Καθώς το baseball αυξήθηκε κατακόρυφα σε δημοτικότητα και έγινε επαγγελματικό άθλημα στα τέλη της δεκαετίας του 1860, εμφανίστηκαν συλλεκτικές κάρτες με παίκτες του baseball. Αυτές χρησιμοποιήθηκαν από διάφορες εταιρείες για την προώθηση της επιχείρησής τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα (για παράδειγμα, τσίχλες) που διαφημίζονταν δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το σπορ.

Μεταπολεμική εποχή

Καθώς η Αμερική μπήκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1941, η παραγωγή των καρτών του baseball σταμάτησε σιγά σιγά, από τη στιγμή που οι πρώτες ύλες λιγόστευαν και οι πολίτες δεν είχαν την πολυτέλεια να επενδύσουν σε κάρτες μπέιζμπολ για τα παιδιά τους.

Η εταιρεία Bowman Gum παρήγαγε τις πρώτες κάρτες του NBA, ξεκινώντας το 1948 με ένα σετ 72 κομματιών που περιελάμβανε την rookie κάρτα του George Mikan, ενώ η Topps άρχισε να κατασκευάζει κάρτες κατά τη διάρκεια του 1958, επιστρέφοντας στην παραγωγή το 1969-70.

Η εταιρεία αυτή, με έδρα τη Νέα Υόρκη, εξελίχθηκε από κατασκευαστή τσίχλας στα τέλη της δεκαετίας του 1930 σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των εμπορικών καρτών, δημιουργώντας πολλές εμβληματικές μάρκες και σετ στην πορεία. Η Fleer είχε άνθηση γύρω στο 1961-62, επιστρέφοντας το 1986-87, για να αναστήσει τη βιομηχανία των καρτών μπάσκετ, κυκλοφορώντας το σετ που περιελάμβανε την πρώτη κάρτα του Michael Jordan και του Charles Barkley. Η Topps εξαγόρασε τον κύριο ανταγωνιστή της, την Bowman Gum το 1956 και ήταν ο ηγέτης στη βιομηχανία συλλεκτικών καρτών από το 1956 έως το 1980, όχι μόνο σε αθλητικές κάρτες αλλά και σε κάρτες ψυχαγωγίας.

Η δεκαετία του 1980 και 1990

Στη δεκαετία του 1980 εμφανίστηκε μια ακόμη εταιρεία, η Upper Deck, και οι συλλεκτικές κάρτες άρχισαν να παράγονται σε μεγαλύτερους αριθμούς ενώ οι συλλέκτες άρχισαν να διατηρούν τις κάρτες τους σε καλύτερη κατάσταση, καθώς συνειδητοποιούσαν όλο και περισσότερο την πιθανή επενδυτική τους αξία. Αυτή η τάση συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 1990 ενώ η πρακτική της υπερπαραγωγής έκανε πολλές από τις κάρτες που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα αξίας, λόγω του μεγάλου αριθμού τους.

Με δυο, λόγια, αν είσαι γύρω στα 40 και όταν ήσουν μικρός μάζευες «χαρτάκια», αυτά σήμερα ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά, έχουν μόνο συναισθηματική αξία! Αλλά πάνω απ΄ όλα, αυτό είναι οι κάρτες. Συναίσθημα!!!

Ο πολλαπλασιασμός των καρτών αναγκαστικά οδήγησε στο να κορεστεί η αγορά και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι εταιρείες καρτών άρχισαν να παράγουν πιο σπάνιες εκδόσεις καρτών για να κρατήσουν το ενδιαφέρον πολλών συλλεκτών. Οι πιο πρόσφατες τάσεις στο χόμπι είναι οι κάρτες που περιλαμβάνουν ένα κομμάτι από τη φανέλα ενός παίκτη που φορέθηκε σε ένα επαγγελματικό παιχνίδι. Άλλες συλλεκτικές κάρτες περιλαμβάνουν κομμάτια από παπούτσια, μπάλες, baseball bats, καπέλα, κράνη και κομμάτια από το παρκέ μιας ομάδας. Τα επικυρωμένα αυτόγραφα είναι επίσης δημοφιλή, όπως και οι κάρτες με «σειριακή αρίθμηση», οι οποίες παράγονται σε πολύ μικρότερες ποσότητες από τις κανονικές κάρτες «βασικού σετ».

Η δεκαετία του 2000

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών για την παραγωγή ποιοτικών αθλητικών συλλεκτικών καρτών ήταν έντονος. Το 2005, ο μακροχρόνιος παραγωγός αθλητικών καρτών Fleer χρεοκόπησε και εξαγοράστηκε από την Upper Deck. Λίγο αργότερα, η Donruss έχασε την άδειά της για το MLB και το 2009 το NBA αδειοδότησε τα δικαιώματα κατασκευής και εμπορίας καρτών μπάσκετ στον ιταλικό όμιλο Panini America, ο οποίος έγινε ο μοναδικός δικαιοπάροχος για το πρωτάθλημα και τους παίκτες.

Η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς

Σήμερα, το χόμπι βιώνει μια εκπληκτική άνοδο, φτάνοντας σε νέα επίπεδα ενδιαφέροντος, καθώς οι συλλέκτες χρησιμοποιούν το internet περισσότερο από ποτέ, στο κυνήγι τους να αποκτήσουν περιορισμένες ή πολύτιμες κάρτες. Τα τελευταία πέντε χρόνια λοιπόν έχουμε δει κάποιες αστρονομικές πωλήσεις δημοπρασιών και η επένδυση σε αθλητικές κάρτες έχει γίνει το αγαπημένο χόμπι συλλεκτών και μη!

Η Panini America κυριαρχεί, κατέχοντας αποκλειστικές συνεργασίες με το NBA, το NFL, την FIFA, The Collegiate Licensing Company, την Disney, την DreamWorks και την Warner Bros, το Naismith Memorial Basketball Hall of Fame και το Pro Football Hall of Fame, όπως και για διεθνείς διοργανώσεις όπως το FIFA World Cup, και το Copa América και εγχώριες αθλητικές διοργανώσεις όπως η Premier League, Spanish La Liga, Italian Serie A, και η Argentine Primera División ανάμεσα σε άλλες.

Η Upper Deck, από την άλλη, έχει αποκλειστικές συμφωνίες για την διάθεση memorabilia (“Upper Deck Authenticated”) με αθλητικά είδωλα όπως ο Michael Jordan, ο Tiger Woods, ο LeBron James, ο Ben Simmons, ο Wayne Gretzky, ο Connor McDavid και η Serena Williams, είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του NHL και μέχρι πρόσφατα της EuroLeague, ενώ προσφέρει μια πλήρη σειρά παιχνιδιών με συλλεκτικές κάρτες και παιχνίδια από γνωστούς χαρακτήρες των σειρών Marvel, World of Warcraft, James Bond 007 κλπ.

Τέλος, η Topps είχε μέχρι πρόσφατα την αποκλειστική συμφωνία με το Major League Baseball ενώ παράγει και κάρτες για Star Wars, Pokémon, Doctor Who, High School Musical, SpongeBob, καθώς και άλλες pop culture κατηγορίες.

Τα πράγματα φυσικά αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και η επόμενη μέρα είναι εδώ, καθώς η γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών Fanatics με μια κίνηση «ματ» πρόσφατα, εξαγόρασε την Topps αφού πρώτα εξασφάλισε την αποκλειστική άδεια έκδοσης αθλητικών συλλεκτικών καρτών στο ΝΒΑ, το NFL και το MLB από το 2026 και μετά!

Αυτά τα ωραία για την ώρα και… έρχεται συνέχεια! Ακολούθησε το Trace ‘n Chase σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Linkedin, αλλά και το κανάλι μας στο YouTube και μάθε τα πάντα γύρω από το #thehobby!