Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη μετά από ισχυρή έκρηξη σε αυτοκίνητα (vid)

Άγνωστα τα αιτία των εκρήξεων.

Συναγερμός απόψε στην Κωνσταντινούπολη. Τρία αυτοκίνητα φέρονται να εξερράγησαν στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mynet, τα οχήματα εξερράγησαν στην οδό Kocamustafa Pasa και στη συνέχεια οι φλόγες επεκτάθηκαν σε άλλα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή. Οι φλόγες έσβησαν από τα πυροσβεστικά συνεργεία που είχαν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέκονται εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Δεν έχουν γίνει ακόμη αναφορές σχετικά με την αιτία των εκρήξεων.



Εικόνες από το αυτοκίνητο μεταδόθηκαν άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα. Ωστόσο επίσημες αναφορές για τραυματίες δεν υπήρχαν.

🇹🇷⚡Explosions were heard in the Fatih district of Istanbul, three cars were engulfed in flames, the details of what happened are being clarified, Mynet reports. pic.twitter.com/p79cy1XVRw