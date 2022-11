Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Νεκρός αστυνομικός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Δικαστικός αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχει «υποψία τρομοκρατικής επίθεσης».

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (10/11) στις Βρυξέλλες, μετά από επίθεση με μαχαίρι κατά αστυνομικών, κατά την οποία ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται την ομοσπονδιακή εισαγγελία, δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Brussels North.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δράστης δέχθηκε πυρά.

