Τρόμος στην Ινδονησία: Λιποθύμησαν 30 άτομα σε συναυλία, λόγω κοσμοσυρροής (vid)

Νωρίτερα από το προγραμματισμένο ολοκληρώθηκε η συναυλία των NCT 127 στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, όταν 30 θαυμαστές λιποθύμησαν ανάμεσα σε ένα πλήθος που συνωστιζόταν.

Η συναυλία στο Συνεδριακό Κέντρο της Ινδονησίας (ICE), στη Τζακάρτα είχε αρχίσει με αυξημένα μέτρα ασφαλείας αφού η αστυνομία έκανε έρευνα μετά από προειδοποίηση για τοποθέτησης βόμβας. Ομάδα εξουδετέρωσης βομβών και ειδικές αστυνομικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στον χώρο δεν εντόπισαν εκρηκτικές ύλες ή μηχανισμό.

Η συναυλία, προσέλκυσε 8.000 θεατές, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ωστόσο, σταμάτησε προτού ολοκληρωθεί, αφού οι όρθιοι θαμώνες άρχισαν να σπρώχνονται προς τη σκηνή. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, 30 άνθρωποι λιποθύμησαν, όπως μετέδωσε το CNN Indonesia.

Σε ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας Dyandra Global Edutainment αναφέρεται ότι «οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να κινούνται ανοργάνωτα, κάτι που οδήγησε σε χάος και τελικά στη διακοπή της συναυλίας για την ασφάλειά τους».

Σύμφωνα με το CNN Indonesia, οι NCT 127 ειδοποιήθηκαν, ο αρχηγός του γκρουπ Taeyong σταμάτησε να τραγουδά και το συγκρότημα άρχισε να ζητά από τους θαυμαστές να «να ανοίξουν χώρο».

