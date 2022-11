Το Twitter γέμισε με λογαριασμούς...Έλον Μασκ: Χρήστες τρολάρουν το νέο ιδιοκτήτη

Οι χρήστες διαμαρτύρονται για τη χρέωση των επαληθευμένων λογαριασμών.

Θύελλα επικριτικών και καυστικών σχολίων έχει ξεσηκώσει η νέα πολιτική που εφαρμόζει ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ στο Twitter για να επαληθευτούν οι λογαριασμοί.

Αρχικά προκλήθηκε σάλος με τις απολύσεις στελεχών και την είσοδό του με ένα νιπτήρα στα γραφεία του Twitter, αλλά και στη συνέχεια, λόγω της ανακοίνωσης του για άρση των περιορισμών που ίσχυαν για συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες.

Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση του Έλον Μασκ για τη μηνιαία πληρωμή για το «Twitter blue» -τους επαληθευμένους λογαριασμούς στο Twitter- με 8 δολάρια ανά μήνα οι αντιδράσεις έφτασαν στο '«κόκκινο».

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι οι εκπρόσωποι της σόουμπιζ που, θέλοντας να στηλιτεύσουν ανοικτά τη νέα μέθοδο του επικεφαλής του Twitter, άλλαξαν το όνομά του σε... Έλον Μασκ.



Προχώρησαν, δε, σε αναρτήσεις, ενώ άλλοι χρήστες δέχτηκαν και μηνύματα από κόσμο που μπερδεύτηκε και νόμιζε πως μιλά με τον πραγματικό... δισεκατομμυριούχο.

Can you fix this guy while you’re at it @elonmusk ? I don’t remember him speaking up for my friends when they lost their accounts because the old twitter regime didn’t like their words. pic.twitter.com/YuPJQkXoYk