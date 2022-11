Πυρηνικό καταφύγιο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου πωλείται στο eBay έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ

Ένα γερμανικό καταφύγιο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου με τσιμεντένιους τοίχους πάχους τριών μέτρων βγήκε προς πώληση στο eBay για σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Μια αγγελία στο eBay έχει γίνει πρωτοσέλιδο στη Γερμανία αφού αναφέρει: «Στη μέση της όμορφης Xanten βρίσκεται ένα εξαιρετικά ασφαλές καταφύγιο για εσάς, το οποίο θα αντέξει τις προκλήσεις της προστασίας μιας οικογένειας κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες».

Το 850 τετραγωνικών μέτρων καταφύγιο επιβίωσης βρίσκεται στην πόλη Xanten, στο δυτικό γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και διατίθεται προς πώληση στη «τσουχτερή» τιμή του 1,5 εκατ. ευρώ.

