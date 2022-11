Πέθανε στα 34 του ο τραγουδιστής Άαρον Κάρτερ, μικρότερος αδελφός του Νικ Κάρτερ των Backstreet Boys

Ο Άαρον Κάρτερ έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του '90 ως ποπ τραγουδιστής.

Ο Άαρον Κάρτερ αδερφός του Νικ Κάρτερ του γνωστού συγκροτήματος των '90's Backstreet Boys, πέθανε σε ηλικία 34 ετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στη μπανιέρα του.

Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Ποιος ήταν

Ο Άαρον Τσαρλς Κάρτερ (7 Δεκεμβρίου 1987 – 5 Νοεμβρίου 2022 ) ήταν Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής και ηθοποιός. Έγινε γνωστός ως τραγουδιστής της ποπ και της χιπ χοπ στα τέλη της δεκαετίας του 1990, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως αστέρι μεταξύ του προ-εφηβικού και εφηβικού κοινού κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα με τα τέσσερα στούντιο άλμπουμ του.

Ο Κάρτερ άρχισε να παίζει σε ηλικία επτά ετών και κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του το 1997 σε ηλικία εννέα ετών, πουλώντας ένα εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως. Το δεύτερο άλμπουμ του Aaron's Party (Come Get It) (2000) πούλησε τρία εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Carter άρχισε να κάνει guest εμφανίσεις στο Nickelodeon και να περιοδεύει με τους Backstreet Boys λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Το επόμενο άλμπουμ του Carter, Oh Aaron , έγινε επίσης πλατινένιο και ο μουσικός κυκλοφόρησε αυτό που θα ήταν το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του για 16 χρόνια, Another Earthquake! το 2002 και ακολούθησε η συλλογή του με τις περισσότερες επιτυχίες το 2003 .

Ο Κάρτερ εμφανίστηκε στο Dancing with the Stars , στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ Seussical , στο μιούζικαλ εκτός Μπρόντγουεϊ The Fantasticks , και έκανε αρκετές μεμονωμένες παραστάσεις. Το 2014, κυκλοφόρησε ένα σινγκλ με τον ράπερ Pat SoLo, "Ooh Wee". Ο Carter κυκλοφόρησε το σινγκλ, " Fool's Gold ", στη 1 Απριλίου 2016, και ένα με τίτλο LøVë τον Φεβρουάριο του 2017. Το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του με το ίδιο όνομα κυκλοφόρησε στις 16 Φεβρουαρίου 2018.