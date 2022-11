«Γεια σας, απολύεστε»: Τα mail που έλαβαν οι απολυμένοι εργαζόμενοι του Twitter

Αναβρασμός στην εταιρεία μετά τις αποφάσεις του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, ο οποίος έχει απολύσει περίπου τους μισούς εργαζόμενους.

Από την πρώτη στιγμή που ο Έλον Μασκ ανέλαβε τα ηνία του Twitter έδειξε ότι θα έρθουν τα πάνω-κάτω. Ο πανίσχυρος άνδρας μέσα σε λίγες μέρες απέλυσε τους μισούς από τους 7.500 εργαζόμενους που απασχολούσε η δημοφιλής πλατφόρμα.

Ο Yoel Roth, επικεφαλής ασφάλειας του Twitter, φάνηκε να επιβεβαιώνει τις αναφορές ότι το 50% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας έχει απολυθεί.

Πάρα υπάλληλοι ξύπνησαν την Παρασκευή(04/11) και διαπίστωσαν ότι δεν είχαν πρόσβαση στους φορητούς υπολογιστές τους, στα Gmail της εταιρίας.

Ο Μασκ έχει ήδη απολύσει τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του πρώην CEO Parag Agrawal.Καρατόμησε, επίσης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και όρισε εαυτόν ως μοναδικό του μέλος.

A sad day for Twitter. #Solidarity with the Twitter employees being laid off by email today. This flagrant violation of workers rights is outrageous. It's necessary to take a global class action.#TwitterLayoffs pic.twitter.com/7tIU4qXwcS