Η τύχη του αιώνα: Κέρδισε 100.000 και γυρνώντας από την είσπραξη κέρδισε ακόμα 300.000

Απίστευτη τύχη είχε μια γυναίκα που πηγαίνοντας να εισπράξει κέρδη... στάθηκε ξανά τυχερη!

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ, με μια γυναίκα να κερδίζει το λαχείο δυο φορές συνεχόμενα. Συγκεκριμένα, πήγε να εισπράξει τα πρώτα κέρδη της και επιστρέφοντας σπίτι της ανακάλυψε ότι κέρδισε ξανά!

Η 70χρονη - που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της - κέρδισε 100.000 δολάρια σε δελτίο λοταρίας που αγόρασε από την «Speedy Gas» στο Newark του Delaware.

Μια εβδομάδα αργότερα πήγε να πάρει τα κέρδη της και μάλιστα είπε στους υπαλλήλους εκεί ότι ήταν η μεγαλύτερη νίκη της από τότε που άρχισε να παίζει τη Λοταρία του Ντέλαγουερ πριν από επτά χρόνια.

