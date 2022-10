Μπήκε σε μπαρ ντυμένος ναζί και βγήκε κακήν κακώς (vid)

Κανένας δεν γέλασε με την αμφίεση ενός άντρα σε μπαρ της Νέας Υόρκης.

Ένας άντρας στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να επισκεφτεί μπαρ της πόλης με μια αρκετά παράτολμη αμφίεση. Εμφανίστηκε λοιπόν με μια ναζιστική στολή, αλλά οι αντιδράσεις μάλλον δεν ήταν αυτές που θα περίμενε.

Ο άντρας πλησίασε το μπαρ φορώντας τη στολή με την σβάστικα στο μπράτσο και ένα πλατύ χαμόγελο, όμως διαπίστωσε ότι κανένας από τους θαμώνες δεν το είδε σαν αστείο.

«Τι συμβαίνει;», ακούγεται να λέει μια γυναίκα στο βίντεο, το οποίο έχει τραβηχτεί σε μπαρ στο Σόχο. Ο άνδρας με τη ναζιστική στολή κατάλαβε γρήγορα ότι ήταν ανεπιθύμητος, όταν ένας του φώναξε: «Φύγε από εδώ αμέσως!».

Ενώ ο άντρας που φοράει τη ναζιστική στολή κατευθύνεται προς την έξοδο, ένας από τους θαμώνες σηκώνεται με απειλητικό ύφος και τον ακολουθεί, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστή η συνέχεια, καθώς το βίντεο κόβεται.

Το σύντομο βίντεο των 18 δευτερολέπτων έγινε viral με περισσότερες από 2,7 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 10 ώρες.

a guy just walked into fanelli cafe in soho dressed as a nazi i have no words pic.twitter.com/4szraZgVEd