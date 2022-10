Το κρυφό μήνυμα που υπάρχει πίσω από το logo των Vans (vid)

Αν δεν ξέρεις καλά μαθηματικά δεν μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει το γνωστό λογότυπο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με το κλασικό λογότυπο που γράφει απλά «VANS» με κεφαλαία γράμματα και μια γραμμή από το «V» πάνω από τα υπόλοιπα γράμματα. Ο κόσμος που βλέπει καθημερινά αυτό το λογότυπο είτε σε ρούχα, είτε σε παπούτσια δεν έχει αναρωτηθεί ή δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να σημαίνει αυτή η κάπως περίεργη «λέξη».

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θέλοντας να εξηγήσουν από που προήλθε το logo της γνωστής εταιρίας ένδυσης, αποκάλυψαν ότι για να κατανοήσει κάποιος τι σημασία του συγκεκριμένου λογότυπου πρέπει να γνωρίζει καλά μαθηματικά.

Αρχικά ανέλυσαν ότι το πρώτο σύμβολο δεν είναι το γράμμα «V» αλλά το σύμβολο της τετραγωνικής ρίζας - γνωστό και ως «ριζικό». Για να γίνουν τα πράγματα πιο ενδιαφέροντα, μετά τη τετραγωνική ρίζα ακολουθεί το «ANS». Σε μια αριθμομηχανή, εμφανίζεται ως «√ANS», όπως ακριβώς και το λογότυπο.

Ένας παρατηρητικός TikToker ανέδειξε τον σύνδεσμο και δεν άργησε να μοιραστεί την αποκάλυψή του.

Το βίντεο δείχνει ένα memes που γράφει: «Ορίστε! Μου πήρε χρόνια για να συνειδητοποιήσω ότι το λογότυπο της Vans είναι η τετραγωνική ρίζα της απάντησης» μαζί με ένα σοκαρισμένο emoji. Έκπληκτοι οι χρήστες παρατηρούσαν εάν τελικά ισχύει ο ισχυρισμός του με έναν να απαντάει από κάτω: «Μόλις το δεις, δεν μπορείς να το ξεχάσεις».

Αυτή η ανακάλυψη δεν άργησε να πάρει το δρόμο του Twitter, εκεί όπου οι χρήστες προσπάθησαν να πάνε σκέψεις πάνω στο λογότυπο ένα βήμα πιο κάτω.

