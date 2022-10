Μακελειό σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη: 34 νεκροί από πυρά πρώην αστυνομικού (vid)

Πρώην αστυνομικός άνοιξε πυρ σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη.

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι εκ των οποίων 23 παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε περιστατικό με πυρά σε παιδικό σταθμό σε επαρχία της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται παιδιά και ενήλικες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στην οποία προστίθεται ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι πρώην αστυνομικός και ότι οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν.

Ο ένοπλος της επίθεσης αυτοκτόνησε, όπως μετέδωσαν ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο φερόμενος ως δράστης σκότωσε επίσης τη σύζυγο και το παιδί του.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έγινε σε παιδικό σταθμό στη Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk