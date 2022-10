Η στιγμή που ο Βέλγος αναβάτης πετάει από το άλογο τον αντίπαλο του (vid)

Ο κορυφαίος τζόκεϊ Christophe Soumillon προέβη σε μια ανεξήγητη πράξη στο Prix Thomas Byron στο Saint-Cloud,όταν έσπρωξε και έριξε στο δάπεδο τον αντίπαλο του Rossa Ryan.

Ένα αποτρόπαιο γεγονός συνέβη τη Παρασκευή στο Prix Thomas Byron στη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν οι δύο αναβάτες ήρθαν κοντά ο Βέλγος Christophe Soumillon έδωσε μια αγκωνιά στον αντίπαλό του, Ryan. Ο Rossa Ryan έχασε την ισορροπία του, έπεσε από το άλογο του, και ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκε σοβαρά αν και έπεσε με το κεφάλι. Μάλιστα ένας σχολιαστής συνέκρινε τη πτώση του άτυχου αναβάτη με το να πηδήξει κάποιος από οροφή αυτοκινήτου που τρέχει με 35 μίλια την ώρα.

Οι αγωνοδίκες απέβαλαν αμέσως τον Βέλγο αναβάτη και του επέβαλαν ποινή αποκλεισμού δύο μηνών. Η απαγόρευση 60 ημερών, η οποία ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 12 Δεκεμβρίου, σημαίνει ότι ο Soumillon θα χάσει πολλές μεγάλες διεθνείς συναντήσεις αυτό το φθινόπωρο, αλλά του επιτρέπεται να οδηγήσει στη συνάντηση Prix de l'Arc de Triomphe αυτό το Σαββατοκύριακο στο Longchamp.

Σε συνέντευξη στο Sky Sports Racing μετά τον αγώνα, ο Soumillon είπε: «Ένιωσα λίγη πίεση από τον Rossa στο εξωτερικό μου ενώ προσπαθούσα να κρατήσω μια καλύτερη θέση πίσω από τον Ryan. Ήμουν ακριβώς πίσω από τον Ryan εκείνη τη στιγμή και έβαλα τον αγκώνα μου πάνω του για να τον κάνω να καταλάβει ότι δεν πήγαινα προς τα μέσα. Δυστυχώς, όταν ζήτησα από το άλογο μου να μείνει στα δεξιά, τον έσπρωξα και τελικά έπεσε. Αμέσως κατάλαβα ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και είμαι τρομερά λυπημένος με αυτό που συνέβη. Είμαι χαρούμενος που ο Ryan και το άλογο του είναι καλά. Θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγνώμη από όλους».

Δείτε τη στιγμή της πτώσης

“Wow - Soumillon put an elbow out there” - @LynchySSR is shocked by events in the Prix Thomas Byron… pic.twitter.com/gpGeOyqTtw