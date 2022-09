Ελάφι έκανε απίστευτο άλμα πάνω από κινούμενο αυτοκίνητο σε δρόμο των ΗΠΑ (vid)

Ένα εντυπωσιακό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Μίσιγκαν τονίζοντας στους οδηγούς να προσέχουν τα ελάφια.

Μια απίστευτη εικόνα κατέγραψε το όχημα της αστυνομίας του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ, με ένα ελάφι να πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα πάνω από ένα κινούμενο αυτοκίνητο.

Το περιπολικό βρισκόταν πίσω από ένα άλλο αυτοκίνητο όταν ξαφνικά μια ομάδα ελαφιών αρχίζει να διασχίζει τον δρόμο. Ευτυχώς κανένα ελάφι δεν χτυπήθηκε από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Η αστυνομία δημοσίευσε τις εικόνες, δίνοντας με την ευκαιρία συμβουλές για ασφαλή οδήγηση. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μίσιγκαν, στην πολιτεία σημειώνονται περίπου 50.000 τροχαία με ελάφια κάθε χρόνο.

#DeerLeapsOverCar

Fall has arrived,🍁with that comes the infamous increase of 🦌crossings. Watch here as Tpr. Anderson encounters a small herd & uses quick braking to avoid contact.



Reminder: If deer cross your path - apply controlled braking; steer straight; don’t swerve. pic.twitter.com/5NtQ6KBe5o