Χαμός με την κοινή συναυλία 50 Cent και Αργυρού: Επόμενο το «Έφη Σαρρή-Red Hot Chilli Peppers (vid)

Η ανάρτηση που έγινε viral με την κοινή εμφάνιση του 50 Cent με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τα άλλα απίθανο δίδυμα που μπορεί να υπάρξουν.

Σε μία από τις πιο αναπάντεχες κοινές εμφανίσεις που έχουν γίνει ποτέ στην χώρα μας, στις 29 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί κοινή συναυλία του 50 Cent με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Το πως ταιριάζουν αυτοί οι δύο, αλλά και όσοι θα εμφανιστούν εκείνη την ημέρα στη σκηνή, μόνο οι διοργανωτές το ξέρουν, ωστόσο η ανακοίνωση και μόνο του live αυτού, αποδείχθηκε αρκετό, προκειμένου να γίνει viral μία ανάρτηση.

Βλέπετε, ένας χρήστης του Twitter ρώτησε ποια άλλα αταίριαστα μουσικά δίδυμα θα ήθελε να δει ο κόσμος, με αποτέλεσμα από κάτω στα σχόλια να γίνεται χαμός...

Δείτε τις απίθανες εμπνεύσεις που καταγράφηκαν...



SYSTEM OF A DOWN - ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ. -

The Weeknd - Αντύπας

Adele /// Μάκης Χριστοδουλόπουλος.



🎤Hello from the other si…α-δεια-νο το προσκεφάλι, αδειανόοοο pic.twitter.com/k0f4H5fujn