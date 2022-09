To viral κόλπο για να κλείνεις την σακούλα με τα πατατάκια (vid)

Μία τύπισσα έδειξε το κόλπο που χρησιμοποιεί για να κλείνει την σακούλα με τα πατατάκια, χωρίς λάστιχο ή κάποιο άλλο βοήθημα.

Πριν ξεκινήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι... Από τη στιγμή που ανοίξει κάποιος μία σακούλα πατατάκια, το να φαγωθούν όλα είναι μονόδρομος.

Αν όμως δεν συμβεί αυτό (σ.σ. κάτι που δεν είναι φυσιολογικό) και πρέπει να τα κλείσεις, προκειμένου να φας τα υπόλοιπα πιο μετά, τότε μία τύπισσα στο TikTok προτείνει τον τρόπο για να το κάνεις.

Αυτός δεν χρειάζεται λάστιχο, μανταλάκι, ταινία ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί κανείς.

Δείτε το video και θα καταλάβετε...

How to close a bag of chips without a chip clip pic.twitter.com/U3KHpGmBUs