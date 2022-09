Συγκλονιστικό βίντεο τη στιγμή που ανεμοστρόβιλος περνάει πάνω από πόλη της Σκωτίας

Ένας ανεμοστρόβιλος έπηξε πόλη της Σκωτίας, με τους κατοίκους μένουν σοκαρισμένοι, λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο.

Άναυδοι και σε κατάσταση σοκ έμειναν οι κάτοικοι στο Midlothian της Σκωτίας, όταν ένας ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» την πόλη τους. Η κακοκαιρία σάρωνε τις περισσότερες περιοχές της χώρας, όταν ο μαινόμενος ανεμοστρόβιλος εμφανίστηκε στον ουρανό.

Το σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο το βράδυ της Τρίτης (6/9) με τους κατοίκους να χαρακτηρίζουν «τρελό» τον καιρό και να λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Το μετεωρολογικό πρακτορείο είπε ότι ο ανεμοστρόβιλος είχε μια υδάτινη ροή, ένας τύπος ανεμοστρόβιλου που σχηματίζεται πάνω από ανοιχτά νερά.

Μια μητέρα είπε σοκαρισμένη: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Διήρκησε για περίπου ένα ή δύο λεπτά. Πάντα ήθελα να δω ένα, δεν ήταν τρομακτικό».

Ο χρήστης του Twitter Aisling δημοσίευσε ένα βίντεο και έγραψε: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Πέρασε ακριβώς δίπλα στο σπίτι μας. Το βίντεο δεν αποτυπώνει πόσο έντονο ήταν».

Άλλοι μοιράστηκαν την έκπληξή τους, με έναν κάτοικο να γράφει: «Δεν έχω ξαναδεί ανεμοστρόβιλο στο Midlothian». Ένας άλλος χρήστης του Twitter δημοσίευσε: «Ανεμοστρόβιλος στο Midlothian. Τρελός καιρός».

#tornadoes don’t just happen in #kansas. With the right conditions, even in Scotland, can produce them. #geographyteacher #Geography #weather #tornado https://t.co/IRSHJ1s6rg