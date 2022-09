Ασυνείδητος πήγε και έριξε ρούμι στα νερά που προορίζονταν για δρομείς μαραθωνίου (vid)

Ο δράστης ήταν υπό επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ, όταν άρχισε να ρίχνει ρούμι στα νερά που προορίζονται για τους δρομείς στο Μεξικό.

Πολλά ερωτηματικά και αντιδράσεις για τους διοργανωτές του μαραθώνιου στο Μεξικό που έγινε με την συμμετοχή 19.000 ανθρώπων, μετά το περιστατικό με το αλκοόλ στα νερά που προορίζονταν για τους συμμετέχοντες.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα πριν την δοθεί η εκκίνηση, όταν ένας τύπος που ήταν είτε υπό την επήρεια ναρκωτικών, είτε αλκοόλ, πήρε ένα μπουκάλι ρούμι και άρχισε να το χύνει στα νερά των δρομέων.

Μάλιστα, την κίνησή του αυτή την κατέγραψε σε video, το οποίο έχει γίνει viral πλέον στο διαδίκτυο, όμως ευτυχώς οι διοργανωτές κατάλαβαν από νωρίς οτι κάτι δεν πήγαινε καλά και απέσυραν αμέσως τα ποτήρια από τον συγκεκριμένο πάγκο.

Αυτό ωστόσο δεν τους γλίτωσε από την κατακραυγή, καθώς τα νερά ήταν τοποθετημένα στον πάγκο αυτό, πολλές ώρες νωρίτερα, χωρίς μάλιστα να έχουν καπάκι. Κάτι που σημαίνει οτι ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να ρίξει κάτι μέσα...

Οι αρχές, σύντομα εντόπισαν τον δράστη και προχώρησαν στην σύλληψή του.

🥴🇲🇽 Mexico City authorities are looking for a man who poured rum in marathon and posted on social media a few hours before the start of the race: "Tomorrow they will all be at their best, f***ing race is going to be the best in the world,” the man in the footage said. pic.twitter.com/Fx1pORslKo