Συναγερμός στην Μεσόγειο: Πληροφορίες για Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο κοντά στην Ιταλία

Το «Naval News» άναψε... φωτιές σε όλη την Ευρώπη, αναφέροντας πως Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο είναι κοντά στην Ιταλία.

Συναγερμός σήμερα το Σάββατο το μεσημέρι στην Ευρώπη και ειδικά στις χώρες της Μεσογείου από την πληροφορίες που δημοσίευσε το Naval News και προχώρησε στην αναπαραγωγή της η Bild.

Αυτή λοιπόν ούτε λίγο, ούτε πολύ αναφέρει πως ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο βρίσκεται κοντά στην Ιταλία, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να μπορεί να επιβεβαιωθεί από πουθενά.

Το υποβρύχιο αυτό θα μπορούσε να είναι το Marshal Ustinov, ωστόσο αυτό βρισκόταν στην περιοχή της Μεσογείου το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και πλέον βρίσκεται κάπου μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, έχοντας ως συνοδεία το αντιτορπιλικό «Vice-Admiral Kulakov».

***UPDATE***#Russian Navy SLAVA class cruiser and UDALOY class destroyer still loitering off Ireland /Britain. Seen in satellite image yesterday#OSINT pic.twitter.com/8fBSn7KWP4